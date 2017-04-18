ВВП Поднебесной увеличился на 6,9%

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18.04.2017 06:00

Пекин, 18 апреля /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-марта 2017 г., внутренний валовой продукт (ВВП) Китая увеличился на 6,9% по сравнению с аналогичным показателем 2016 г., сообщило Государственное статистическое управление КНР.

В 2016 г. вклад Китая в рост глобальной экономики достиг 33,2%. По итогам прошлого года ВВП страны достиг 74,4 трлн юаней ($10,2 трлн). Это на 6,7% больше, чем в 2015 г. Между тем, этот показатель роста китайской экономики стал самым низким за период с 1991 г. Тем не менее, Поднебесная по темпам экономического развития превзошла основные экономики мира.



В прошлом году валовой национальный доход страны вырос на 6,9% по сравнению с уровнем 2015 г. В частности, добавленная стоимость в сфере услуг увеличилась на 7,8%. За 2016 г. в КНР было создано 13,14 млн новых рабочих мест, а зарегистрированная городская безработица в конце прошлого года составила 4,02%.



В начале прошлого года китайской правительство поставило целью увеличение ВВП страны на 6,5-7%. А в 2017 г. рост внутреннего валового продукта Китая составит примерно 6,5% относительно уровня 2016 г. Такой целевой показатель установили китайские власти.



По итогам текущего года, рост потребительских цен в КНР составит приблизительно 3%, а уровень зарегистрированной безработицы в городах – 4,5%.