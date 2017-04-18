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Доходы граждан Китая растут быстрее ВВП страны
Новости дня

Доходы граждан Китая растут быстрее ВВП страны

18.04.2017 08:00

Пекин, 18 апреля /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-марта 2017 г., реальный располагаемый подушевой доход граждан КНР достиг 7184 юаня. Это на 8,5% больше, чем за январь-март 2016 г. С учетом ценового фактора реальный рост доходов китайских граждан составил 7%. Данный показатель на 0,1% больше, чем прирост внутреннего валового продукта (ВВП) страны, сообщило Государственное статистическое управление Китая.



Так, за январь-март 2017 г. доход среднестатистического горожанина в Поднебесной составил 9986 юаней с приростом на 6,3% в годовом сопоставлении. Для сельского жителя аналогичный показатель достиг 3880 юаней с увеличением на 7,2%. Разница среднедушевых доходов городских и сельских жителей страны составляет 2,57 раза. Данный показатель незначительно снизился по сравнению с уровнем прошлого года.

По итогам первых трех месяцев текущего года, среднестатистический показатель потребительских расходов на душу населения в КНР составил 4796 юаней. Это на 7,7% больше, чем годом ранее. С учетом ценового фактора показатель вырос на 6,2% в годовом сопоставлении.

Среднемесячный показатель по числу трудовых мигрантов из сел Китая к концу февраля 2017 г. достиг 172,53 млн человек. Это на 4,54 млн человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среднемесячный заработок этих людей составил 3483 юаня с приростом на 6,4%.

Как сообщалось, за январь-март 2017 г. внутренний валовой продукт (ВВП) Китая увеличился на 6,9% по сравнению с аналогичным показателем 2016 г.

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