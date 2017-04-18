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Сиань получает масло и муку из Казахстана
Новости дня

Сиань получает масло и муку из Казахстана

18.04.2017 10:00

Пекин, 18 апреля /ChinaPRO.ru/ – Город Сиань, который находится на территории северо-западной китайской провинции Шэньси, восполняет дефицит растительного масла и муки за счет закупок в Казахстане. В частности, сианьская корпорация по импорту и экспорту зерна и масел "Айцзюй" в 2016 г. закупила в Казахстане 2300 т масла, более 5000 т муки, 1500 тонн пшеницы и 50 тонн другой пищевой продукции.



"Айцзюй" также инвестировала в строительство завода на территории Казахстана. Предприятие будет перерабатывать до 1000 т пшеницы в день. Китайская компания также построила завод по производству масла, который перерабатывает до 1000 т сырья ежедневно. "Айцзюй" разработала казахстанские поля, на которых возделывается пшеница и рапс. В 2017 г. китайская компания планирует засеять зерном 100 000 га полей в Казахстане. В долгосрочной перспективе площадь пашни будет расширена до 333 000 га. В этом году ожидается урожай в объеме 200 000 т рапса и 100 000 т пшеницы.

По официальным данным, в Сиане в 2016 г. дефицит зерна достиг 1,844 млрд кг, а дефицит масложировой продукции – 173 млн кг. Примерно 50% потребности населения в зерне и 100% в масле покрываются за счет закупок в других регионах.

Ранее сообщалось, что казахстанские поставщики планируют нарастить поставки соевых бобов в Китай. Это, с одной стороны, позволит КНР диверсифицировать закупки сои, с другой – Казахстан сможет расширить посевы этой агрокультуры. Поднебесная будет импортировать казахстанскую сою исключительно для переработки.

В настоящее время 56% соевых бобов, поступающих на китайской рынок, завозятся из США, а остальные – из Бразилии и Аргентины.

Казахстан поставляет свою сою в пять стран мира. Главными покупателями этого казахстанского продукта являются Узбекистан и Азербайджан, на которые приходится 65% экспорта казахстанской сои.

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