Доходы предприятий экспресс-доставки в КНР выросли на 27%

Новости дня

18.04.2017 12:00

Пекин, 18 апреля /ChinaPRO.ru/ – За январь-март 2017 г. доходы предприятий экспресс-доставки в Китае достигли 98,46 млрд юаней ($14,3 млрд). Это на 27,4% больше, чем за январь-март 2016 г., сообщило Государственное почтовое управление КНР.

За первые три месяца текущего года курьерскими службами Поднебесной доставлено 7,59 млрд посылок. Данный показатель вырос на 31,5% в годовом сопоставлении. Только за марта 2017 г. общее количество экспресс-посылок увеличилось на 28%, а доходы отрасли – на 25,4%.



По планам Госсовета КНР, годовой объем доходов на рынке экспресс-доставки к 2020 г. увеличится до 800 млрд юаней.



Ранее сообщалось, что Китай является мировым лидером в сфере экспресс-доставки. По итогам 2016 г., на долю страны приходится более 40% всех экспресс-отправлений в мире.



В прошлом году объем электронной розничной торговли в Поднебесной превысил 4 трлн юаней ($588 млрд). На его долю пришлось 12,5% от общего объема розничных продаж в стране. В частности, поставки сельскохозяйственной продукции из Китая за рубеж с помощью служб экспресс-доставки превысили 100 млрд юаней в стоимостном выражении.



По официальным данным, в 2010 г. на каждые 100 000 человек в Китае приходилось 4,8 пункта приема и выдачи посылок. В 2016 г. аналогичный показатель вырос до 15 пунктов.



За прошлый год почтовые и курьерские службы КНР перевезли и доставили более 30 млрд посылок. Это на 53% больше, чем за аналогичный период 2015 г.