В Поднебесной стало больше компаний с иностранным капиталом

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18.04.2017 15:00

Пекин, 18 апреля /ChinaPRO.ru/ –За январь-март 2017 г. в Китае создано 6383 новых компании с участием зарубежного капитала. Это на 7,2% больше, чем за аналогичный период 2016 г. В первые три месяца текущего года объем фактически привлеченных иностранных инвестиций на эти цели составил 226,51 млрд юаней ($32,82 млрд) с приростом на 1% в годовом сопоставлении, сообщило Министерство коммерции КНР.

Только за март 2017 г. объем фактически привлеченных иностранных инвестиций в китайскую экономику достиг 87,83 млрд юаней. Данный показатель вырос на 6,7% относительно уровня марта прошлого года. За третий месяц текущего года в Поднебесной созданы 2523 предприятий с зарубежным капиталом. Это на 1,5% меньше, чем годом ранее.



За январь-март текущего года объем иностранных инвестиций в сфере услуг КНР достиг 165,38 млрд юаней. Это на 7,1% больше, чем в первые три месяца 2016 г. На услуги пришлось 73% от всего объема зарубежного капитала, поступившего в китайскую экономику в указанный период.



В обрабатывающую промышленность страны за три месяца 2017 г. было привлечено 59,46 млрд юаней иностранных инвестиций, или 26,3% от общего объема зарубежного капитала.