Выросли сянганские инвестиции в Китае

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19.04.2017 04:00

Пекин, 19 апреля /ChinaPRO.ru/ – За январь-февраль 2017 г. в Китае утвердили реализацию 1847 проектов с участием инвестиций из специального административного района Сянган (Гонконг). Объем привлеченного на эти цели сянганского капитала составил $14,9 млрд. Это на 27,5% больше, чем за январь-февраль 2016 г., сообщило Министерство коммерции КНР.

В целом к концу февраля текущего года власти Поднебесной утвердили 400813 инвестируемых Гонконгом проектов. На них использовано $929,7 млрд капиталов. Доля Сянгана в общем объеме привлеченных внутренними районами КНР зарубежных инвестиций составила 52%.



Ранее сообщалось, что по итогам января-февраля 2017 г., торговый оборот между внутренними районами Китая и Гонконгом составил $36,6 млрд. Это на 1,5% меньше, чем за январь-февраль 2016 г. За первые два месяца текущего года на долю Сянгана пришлось 6,5% от всего объема внешней торговли внутренних районов Поднебесной.



За январь-февраль 2017 г. экспорт из Китая в Гонконг достиг $35,5 млрд с приростом на 1,5% в годовом сопоставлении. Импорт из Сянгана в КНР снизился до $1,1 млрд. Данный показатель упал на 48,9% относительно уровня первых двух месяцев прошлого года.



Гонконг является шестым крупнейшим торговым партнером и четвертым крупнейшим рынком экспорта для внутренних районов Поднебесной.