На 6,8% снизилась добыча сырой нефти в Китае

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19.04.2017 08:00

Пекин, 19 апреля /ChinaPRO.ru/ – За январь-март 2017 г. объем добычи сырой нефти в Китае снизился до 48,02 млн т. Это на 6,8% меньше, чем за январь-март 2016 г. Дело в том, что нефтеперерабатывающие заводы страны сократили производство и увеличили импорт из-за высоких эксплуатационных расходов, сообщило Государственное статистическое управление КНР.

Только за март текущего года объем добычи сырой нефти в Поднебесной составил 16,58 млн т. Он снизился на 4,6% по сравнению с мартом прошлого года.



По итогам первых трех месяцев 2017 г., объем переработки сырой нефти в стране составил 138,22 млн т с приростом на 4,5% в годовом сопоставлении.



За январь-март текущего года производство природного газа в КНР составило 38,74 млрд куб. м. Это на 3,4% больше, чем годом ранее.



К 2020 г. Китай планирует нарастить производство сырой нефти до 200 млн т. К тому же времени добыча природного газа должна превысить 360 млрд куб. м.



Ранее сообщалось, что за январь-февраль 2017 г. объем импорта нефти в Китае достиг 65,81 млн т. Это на 12,5% больше, чем за январь-февраль 2016 г. Стоимость поставленной в Поднебесную из-за рубежа нефти составила $25,46 млрд. Данный показатель подскочил на 70% в годовом сопоставлении.



В частности, за первые два месяца текущего года из Саудовской Аравии в КНР поступило больше всего нефти – 9,8 млн т с приростом на 0,9% в годовом сопоставлении. Стоимость этих поставок достигла $3,88 млрд, увеличившись на 55%.



Из России в Китай за отчетный период поступило 8,89 млн т стоимостью $3,58 млрд. Соответственно на 18,9% и на 86,9% больше, чем годом ранее.



Из Анголы поставлено 8,21 млн т на $3,18 млрд. Данные показатели увеличились на 5,1% и 47,7%.



Экспорт нефти из Ирака в Поднебесную увеличился на 26,9%, до 6,53 млн т, из Омана — на 6,3%, до 6,32 млн т, из Ирана — на 9,4%, до 4,23 млн т.



За январь-февраль 2017 г. средняя стоимость одной тонны нефти для Китая выросла на $131 и достигла $387.