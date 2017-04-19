Объем розничных продаж в КНР достиг $1,25 трлн

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19.04.2017 10:00

Пекин, 19 апреля /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-марта 2017 г., объем розничных продаж в Китае достиг 8,59 трлн юаней ($1,25 трлн). Это на 10% больше, чем за январь-март 2016 г. Темпы роста данного показателя держались на 0,4% ниже, чем за весь прошлый год, передает Государственное статистическое управление КНР.

Только за март текущего года объем розничных продаж в Поднебесной вырос на 10,9% в годовом сопоставлении. Темпы роста показателя ускорились на 1,4% относительно уровня первых двух месяцев 2017 г. В январе-феврале текущего года рост розничных продаж составил 9,5%. Он впервые за 11 лет упал ниже отметки в 10%.



Примечательно, что с начала текущего года больше всего выросли продажи селах КНР – на 11,9%. В то же время в городах страны объем розничных продаж вырос на 9,7%.



В частности, онлайн-продажи увеличились на 32,1% и достигли 1,405 млрд юаней.



Ранее сообщалось, что за январь-февраль 2017 г. объем розничных продаж в Китае достиг 5,79 трлн юаней ($851 млрд). Это на 9,5% больше, чем за январь-февраль 2016 г. Так, онлайн-продажи за первые два месяца текущего года в Поднебесной выросли на 31,1% в годовом сопоставлении. При этом продажи в городах увеличились на 9,2%, а в селах – на 11,8%.



Ро итогам 2016 г., объем розничной торговли потребительскими товарами в Китае составил 33,23 трлн юаней ($4,84 трлн). Это на 10,4% больше, чем в 2015 г. За вычетом ценового фактора рост показателя достиг 9,6%.



В частности, в сельских районах Поднебесной объем розничной торговли за прошлый год увеличился на 10,9%, а в городах – на 10,4%.