Промышленное производство в Поднебесной выросло на 6,8%

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19.04.2017 12:00

Пекин, 19 апреля /ChinaPRO.ru/ – За январь-март 2017 г. промышленное производство в Китае выросло на 6,8% по сравнению с аналогичным показателем 2016 г., сообщило Государственное статистическое управление КНР.

В первые три месяца прошлого года рост промпроизводства Поднебесной составлял 5,8%, а по итогам всего 2016 г. – 6%.



Только за март текущего года промышленное производство страны выросло на 7,6% в годовом сопоставлении.



За три месяца с начала 2017 г. объем производства государственных промышленных предприятий вырос на 6,2%, акционерных предприятий – на 6,9%, предприятий с участием зарубежных инвестиций – на 6,9%.



Ранее сообщалось, что по итогам января-февраля 2017 г., объем промышленного производства в Китае вырос на 6,3% относительно аналогичного показателя за январь-февраль 2016 г. В декабре прошлого года рост промпроизводства в Поднебесной составлял 6% в годовом сопоставлении.