Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / Промышленное производство в Поднебесной выросло на 6,8%
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
Промышленное производство в Поднебесной выросло на 6,8%
Новости дня

Промышленное производство в Поднебесной выросло на 6,8%

19.04.2017 12:00

Пекин, 19 апреля /ChinaPRO.ru/ – За январь-март 2017 г. промышленное производство в Китае выросло на 6,8% по сравнению с аналогичным показателем 2016 г., сообщило Государственное статистическое управление КНР.



В первые три месяца прошлого года рост промпроизводства Поднебесной составлял 5,8%, а по итогам всего 2016 г. – 6%.

Только за март текущего года промышленное производство страны выросло на 7,6% в годовом сопоставлении.

За три месяца с начала 2017 г. объем производства государственных промышленных предприятий вырос на 6,2%, акционерных предприятий – на 6,9%, предприятий с участием зарубежных инвестиций – на 6,9%.

Ранее сообщалось, что по итогам января-февраля 2017 г., объем промышленного производства в Китае вырос на 6,3% относительно аналогичного показателя за январь-февраль 2016 г. В декабре прошлого года рост промпроизводства в Поднебесной составлял 6% в годовом сопоставлении.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1Тoshiba продает часть бизнеса китайской Midea
2Хуньчунь и Владивосток свяжет скоростная железная дорога
3К 2020 г. Sinopec планирует удвоить добычу газа
4TSMC построит в Поднебесной завод за $3 млрд
5Открыт транспортный коридор КНР – РФ – Корея


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.