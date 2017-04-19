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Инвестиции в недвижимость Китая составили $289 млрд
Новости дня

Инвестиции в недвижимость Китая составили $289 млрд

19.04.2017 15:00

Пекин, 19 апреля /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-марта 2017 г., объем инвестиций в сектор недвижимости Китая превысил 1,92 трлн юаней ($289 млрд). Это на 9,1% больше, чем за аналогичный период 2016 г., сообщило Государственное статистическое управление КНР.



В частности, капиталовложения в жилье Поднебесной за первые три месяца текущего года выросли на 11,2% в годовом сопоставлении.

Темпы роста инвестиций в китайскую недвижимость в январе-марте 2017 г. увеличились на 2,2% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

За первые три месяца текущего года в Китае началось строительство новых объектов недвижимости площадью 315,6 млн кв. м. Это на 11,6% больше, чеа за январь-март 2016 г. При этом площадь строящегося жилья увеличилась на 18,1%.

С начала 2017 г. площадь реализованных коммерческих помещений в КНР выросла на 19,5% и достигла 290,35 млн кв. м. Стоимость реализованных коммерческих помещений превысила 2,31 трлн юаней с приростом на 25,1% в годовом сопоставлении. Площадь реализованных жилых помещений выросла на 16,9%, а стоимость – на 20,2%.

По итогам января-марта текущего года, риэлторские компании Поднебесной приобрели земельные участки площадью 37,82 млн кв. м. Это на 5,7% больше, чем годом ранее. К концу марта 2017 г. площадь нереализованных объектов коммерческой недвижимости в стране составила 688,1 млн кв. м. Она сократилась на 17,45 млн кв. м по сравнению с концом февраля этого года.

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