Цены на жилье в Китае постепенно снижаются

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20.04.2017 04:00

Пекин, 20 апреля /ChinaPRO.ru/ – Рынок недвижимости в китайских мегаполисах постепенно стабилизируется. Как сообщило Государственное статистическое управление КНР, за март 2017 г. в 18 из 70 крупных и средних городов Китая цены на объекты недвижимости либо снизились, либо притормозили рост.

В то же время за третий месяц текущего года стоимость нового коммерческого жилья в Поднебесной выросла в 62 из 70 городов страны.



В марте 2017 г. замедление темпов подорожания нового коммерческого жилья отмечено в 24 крупных и средних городах Китая. В феврале этого года аналогичный процесс наблюдался лишь в 20 мегаполисах.



Ранее сообщалось, что по итогам января-марта 2017 г., объем инвестиций в сектор недвижимости Китая превысил 1,92 трлн юаней ($289 млрд). Это на 9,1% больше, чем за аналогичный период 2016 г. В частности, капиталовложения в жилье Поднебесной за первые три месяца текущего года выросли на 11,2% в годовом сопоставлении.



Темпы роста инвестиций в китайскую недвижимость в январе-марте 2017 г. увеличились на 2,2% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.



За первые три месяца текущего года в Китае началось строительство новых объектов недвижимости площадью 315,6 млн кв. м. Это на 11,6% больше, чеа за январь-март 2016 г. При этом площадь строящегося жилья увеличилась на 18,1%.



С начала 2017 г. площадь реализованных коммерческих помещений в КНР выросла на 19,5% и достигла 290,35 млн кв. м. Стоимость реализованных коммерческих помещений превысила 2,31 трлн юаней с приростом на 25,1% в годовом сопоставлении. Площадь реализованных жилых помещений выросла на 16,9%, а стоимость – на 20,2%.