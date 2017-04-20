Китайские инвестиции за рубежом упали на 48,8%

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20.04.2017 06:00

Пекин, 20 апреля /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-марта 2017 г., китайские инвесторы вложили в нефинансовый сектор зарубежной экономики $20,54 млрд. Это на 48,8% меньше, чем за аналогичный период 2016 г., сообщило Министерство коммерции КНР.

Только за март текущего года прямые китайские инвестиции в нефинансовый сектор экономики других стран составили $7,11 млрд. Он упали на 30,1% в годовом сопоставлении.



По итогам прошлого года, объем прямых инвестиций из Китая в нефинансовый сектор зарубежья составил $170,11 млрд. Это на 44,1% больше, чем годом ранее.



Ранее сообщалось, что за январь-март 2017 г. в Китае создано 6383 новых компании с участием зарубежного капитала. Это на 7,2% больше, чем за аналогичный период 2016 г. В первые три месяца текущего года объем фактически привлеченных иностранных инвестиций на эти цели составил 226,51 млрд юаней ($32,82 млрд) с приростом на 1% в годовом сопоставлении.



Только за март 2017 г. объем фактически привлеченных иностранных инвестиций в китайскую экономику достиг 87,83 млрд юаней. Данный показатель вырос на 6,7% относительно уровня марта прошлого года. За третий месяц текущего года в Поднебесной созданы 2523 предприятий с зарубежным капиталом. Это на 1,5% меньше, чем годом ранее.