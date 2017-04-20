В китайско-белорусском "Великом камне" сдана инфраструктура

20.04.2017 08:00
Пекин, 20 апреля /ChinaPRO.ru/ – В китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" завершено строительство объектов инженерно-транспортной инфраструктуры на территории стартовой зоны площадью 3,5 кв. км. Построены улицы общей протяженностью 13 км и введены в эксплуатацию сети газо-, электро- и водоснабжения, сообщили в корпорации China National Machinery Industry Corporation (Sinomach).
Для сдачи в аренду иностранным инвесторам и резидентам в парке готовы 303 га земли. В конце июня 2017 г ожидается ввод в эксплуатацию административного корпуса общей площадью 12 500 кв. м.
Индустриальный парк "Великий камень" расположился в 25 км к востоку от белорусской столицы – города Минск. Проектная площадь парка составляет 91,5 кв. км.
Строительство объекта идет при содействии правительств КНР и Белоруссии. С китайской стороны реализацией проекта занимаются Sinomach и компания China Merchants Group.
Первыми официальными резидентами парка стали восемь предприятий. Еще 25 предприятий заключили с парком соглашения о намерениях. Приоритетными направлениями развития в "Великом камне" станут электроника, машиностроение, тонкая химия, новые материалы и биомедицина.
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