В центре "Хоргос" работают более 4 000 торговых компаний

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20.04.2017 10:00

Пекин, 20 апреля /ChinaPRO.ru/ – В Международном центре приграничного сотрудничества "Хоргос", расположенном на китайско-казахстанской границе, за прошедшие пять лет зарегистрировалось более 4 000 торговых компаний и 40 беспошлинных магазинов по продаже товаров элитных брендов. Таковы официальные данные.

В 2016 г. "Хоргос" посетили 5,43 млн туристов. По итогам января-марта 2017 г., аналогичный показатель составил 1 млн граждан. Ежедневный объем покупок китайских граждан и приезжих из центральноазиатских стран достигает в среднем 5 млн юаней ($720 000).



Строительство Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос" проектной площадью 5,28 кв. км началось в 2006 г. В апреле 2012 г. он был сдан в эксплуатацию.



"Хоргос" открыт для граждан всех стран, которые имеют действительные паспорта или разрешения на въезд и выезд в Китай.



Для привлечения бизнесменов и покупателей 12 марта 2017 г. в центре был открыт автоматизированный пункт таможенного досмотра. Там граждане могут самостоятельно пройти таможенную проверку за 10 секунд с помощью устройств идентификации личности по лицу и отпечаткам пальцев.