МВФ улучшил прогноз для китайской экономики

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20.04.2017 12:00

Пекин, 20 апреля /ChinaPRO.ru/ – Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста китайской экономики в 2017-2018 гг. Как ожидается, в текущем году внутренний валовой продукт (ВВП) КНР увеличится на 6,6% относительно уровня 2016 г.

Кроме того, аналитики МВФ предполагают, что экономика Китая вырастет на 6,2% в 2018 г. Прогноз на 2017 г. выше, чем был в январе этого года, на 0,1%, а на будущий год прогноз улучшен на 0,2%.



Ранее сообщалось, что по итогам января-марта 2017 г., ВВП Поднебесной увеличился на 6,9% по сравнению с аналогичным показателем 2016 г.



В прошлом году вклад Китая в рост глобальной экономики достиг 33,2%. По итогам 2016 г., ВВП страны достиг 74,4 трлн юаней ($10,2 трлн). Это на 6,7% больше, чем в 2015 г. Между тем, этот показатель роста китайской экономики стал самым низким за период с 1991 г. Тем не менее, Поднебесная по темпам экономического развития превзошла основные экономики мира.



В прошлом году валовой национальный доход страны вырос на 6,9% по сравнению с уровнем 2015 г. В частности, добавленная стоимость в сфере услуг увеличилась на 7,8%. За 2016 г. в КНР было создано 13,14 млн новых рабочих мест, а зарегистрированная городская безработица в конце прошлого года составила 4,02%.