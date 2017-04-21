Экономика Пекина прибавила 6,9%

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21.04.2017 12:00

Пекин, 21 апреля /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-марта 2017 г., внутренний валовой продукт (ВВП) китайской столицы достиг 604,5 млрд юаней ($87,6 млрд). Это на 6,9% больше, чем в январе-марте 2016 г., сообщило Государственное статистическое управление КНР.

За первые три месяца текущего года в Пекине сократилось производство в традиционном сельском хозяйстве, а промышленность выросла на 8,8% в годовом сопоставлении. Сфера услуг в главном мегаполисе Китая прибавила 6,6%.



Общий объем потребления в китайской столице за январь-март 2017 г. вырос на 8,9% и достиг 551,8 млрд юаней. В то же время капиталовложения в основные фонды города увеличились на 7,9% и составили 131,39 млрд юаней.



Ранее сообщалось, что по итогам января-марта 2017 г., внутренний валовой продукт (ВВП) Китая увеличился на 6,9% по сравнению с аналогичным показателем 2016 г. В прошлом году вклад КНР в рост глобальной экономики достиг 33,2%. По итогам прошлого года ВВП страны достиг 74,4 трлн юаней ($10,2 трлн). Это на 6,7% больше, чем в 2015 г. Между тем, этот показатель роста китайской экономики стал самым низким за период с 1991 г. Тем не менее, Поднебесная по темпам экономического развития превзошла основные экономики мира.