Доля цифровой экономики в ВВП Китая превысила 30%

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24.04.2017 04:00

Пекин, 24 апреля /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2016 г., на долю цифровой экономики в объеме внутреннего валового продукта (ВВП) Китая приходится 30,61%. Как сообщили эксперты компании Tencent Research Institute, в прошлом году объем цифровой экономики КНР составил 22,77 трлн юаней ($3,3 трлн).

В настоящее время 351 город Поднебесной можно разделить на пять категорий в зависимости от уровня развития электронной экономики. В первую категорию входят Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь, в которых самыми быстрыми темпами развивается электронная экономика. В частности, Пекин набрал 25,9 балла по темпам развития цифровой экономики, затем идут Шэньчжэнь, Шанхай и Гуанчжоу.



Во вторую категорию включены 14 городов, в том числе – Чэнду, Ханчжоу, Нанкин и другие.



Ранее сообщалось, что в 2020 г. доходы китайских компаний, специализирующихся в сфере программного обеспечения, превысят 8 трлн юаней ($1,17 трлн).



Напомним, что за январь-июнь 2015 г. китайские компании, работающие в сфере программного обеспечения и информационных технологий, получили чистую прибыль в объеме 219,3 млрд юаней ($35,85 млрд). Это на 12,6% больше, чем за январь-июнь 2014 г. Однако темпы роста данного показателя снизились на более чем 7%.



За 2014 г. доходы китайских компаний, работающих в сфере программного обеспечения, достигли 3,7 трлн юаней ($606 млрд). В этом секторе действуют свыше 30 000 китайских предприятий.