Пекин – лидер КНР по выданным патентам на изобретения

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24.04.2017 06:00

Пекин, 24 апреля /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2016 г., китайская столица продолжает сохранять лидирующие позиции по числу выданных патентов на изобретения в КНР. На каждые 10 000 жителей мегаполиса в прошлом году пришлось 76,8 патента.

По данным Городского управления интеллектуальной собственности Пекина, в 2016 г. в городе были поданы 189129 заявок на получение патентов. Это на 21% больше, чем в 2015 г. В частности, более 100 000 заявок касались патентов на изобретения. Данный показатель вырос на 17,7% в годовом сопоставлении.



В прошлом году в столице Китая было выдано 100 578 патентов с приростом на 7% относительно уровня предыдущего года. В том числе 40602 патента были выданы на изобретения с увеличением на 15%.



Ранее сообщалось, что в 2016 г. затраты Поднебесной на научные исследования и разработки составили более 1,54 трлн юаней. Это на 9% больше, чем в 2015 г. На долю данного показателя пришлось 2,1% ВВП страны.



Китай занял первое место в мире по количеству заявок на регистрацию патентов на изобретения. А общее количество выданных патентов превысило 1 млн, благодаря чему страна вышла на третье место в мире.



К 2020 г. доходы от прав на интеллектуальную собственность в КНР должны увеличиться в два раза по сравнению с аналогичным показателем 2015 г. Как ожидается, это станет возможным благодаря применению новых научно-технических достижений. Таким образом, китайские предприятия получат дополнительные доходы от продаж в размере свыше 4,8 трлн юаней ($716 млрд).