На востоке Китая обнаружены запасы угольного газа

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24.04.2017 08:00

Пекин, 24 апреля /ChinaPRO.ru/ – В недрах бассейна реки Хуайхэ имеются геологические запасы угольного газа в размере 1,9 трлн куб. м. По оценке экспертов из восточно-китайской провинции Аньхой, извлекаемые запасы угольного газа составляют около 300 млрд куб. м.

В каждой тонне угля содержится 10 куб. м природного газа. Толщина угольных пластов с высокой концентрацией природного газа достигает 40 м.



Ранее сообщалось, что Китай инвестирует 50 млрд юаней ($7,3 млрд) в строительство объектов по использованию метана в сельской местности. Таким образом китайские власти продолжают развивать проекты, призванные повысить долю чистой энергии в общем энергопотреблении страны.



До 2020 г. в КНР планируется реализовать 3150 крупных проектов, связанных с использованием метана. Существующие мощности по производству метана в стране будут увеличены на 4,9 млрд куб. м. Пользу от реализации этих проектов ощутят 230 млн жителей сельской местности Поднебесной.



К 2020 г. объем спроса на природный газ в Китае составит 269 млрд куб. м. При этом к 2030 г. объем потребления нефти в Китае может достичь 680 млн т ежегодно.