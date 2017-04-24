Прибыль банка "Пинъань" выросла на 2,1%

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24.04.2017 10:00

Пекин, 24 апреля /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-марта 2017 г., чистая прибыль одного из ведущих китайских коммерческих банков "Пинъань" составила 6,2 млрд юаней ($900 млн). Это на 2,1% больше, чем в январе-марте 2016 г., сообщила пресс-служба банка.

За первые три месяца текущего года доходы от хозяйственной деятельности "Пинъань" достигли 27,7 млрд юаней. Данный показатель увеличился на 0,65% в годовом сопоставлении.



При этом доля безнадежных личных кредитов в банке снизилась до 1,44%. В конце прошлого года она составлял 1,57%.



За январь-март 2017 г. общая сумма активов "Пинъань" достигла почти 3 трлн юаней, увеличившись на 1,79% в годовом сопоставлении.



Штаб-квартира банка "Пинъань" расположена в городе Шэньчжэнь, а контрольный пакет акций структуры принадлежит китайской акционерной страховой корпорации "Пинъань".



Напомним, что по итогам января-марта 2016 г., чистая прибыль китайского банка "Пинъань" достигла 6 млрд юаней ($926 млн). Это на 8,12% больше, чем за январь-март 2015 г.

За первые три месяца текущего года непроцентные доходы банка увеличились на 65% в годовом сопоставлении – до 9,1 млрд юаней. Доля безнадежных кредитов в "Пинъань" составила 1,56%, показав рост на 0,11% относительно уровня первых трех месяцев прошлого года.



К концу марта 2016 г. все активы банка достигли 2,68 трлн юаней. Это на 6,94% больше, чем в конце 2015 г.