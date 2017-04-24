Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / Прибыль банка "Пинъань" выросла на 2,1%
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
Прибыль банка "Пинъань" выросла на 2,1%
Новости дня

Прибыль банка "Пинъань" выросла на 2,1%

24.04.2017 10:00

Пекин, 24 апреля /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-марта 2017 г., чистая прибыль одного из ведущих китайских коммерческих банков "Пинъань" составила 6,2 млрд юаней ($900 млн). Это на 2,1% больше, чем в январе-марте 2016 г., сообщила пресс-служба банка.



За первые три месяца текущего года доходы от хозяйственной деятельности "Пинъань" достигли 27,7 млрд юаней. Данный показатель увеличился на 0,65% в годовом сопоставлении.

При этом доля безнадежных личных кредитов в банке снизилась до 1,44%. В конце прошлого года она составлял 1,57%.

За январь-март 2017 г. общая сумма активов "Пинъань" достигла почти 3 трлн юаней, увеличившись на 1,79% в годовом сопоставлении.

Штаб-квартира банка "Пинъань" расположена в городе Шэньчжэнь, а контрольный пакет акций структуры принадлежит китайской акционерной страховой корпорации "Пинъань".

Напомним, что по итогам января-марта 2016 г., чистая прибыль китайского банка "Пинъань" достигла 6 млрд юаней ($926 млн). Это на 8,12% больше, чем за январь-март 2015 г.
За первые три месяца текущего года непроцентные доходы банка увеличились на 65% в годовом сопоставлении – до 9,1 млрд юаней. Доля безнадежных кредитов в "Пинъань" составила 1,56%, показав рост на 0,11% относительно уровня первых трех месяцев прошлого года.

К концу марта 2016 г. все активы банка достигли 2,68 трлн юаней. Это на 6,94% больше, чем в конце 2015 г.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1Тoshiba продает часть бизнеса китайской Midea
2Хуньчунь и Владивосток свяжет скоростная железная дорога
3К 2020 г. Sinopec планирует удвоить добычу газа
4TSMC построит в Поднебесной завод за $3 млрд 1
5Открыт транспортный коридор КНР – РФ – Корея


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.