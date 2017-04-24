В Тунчжоу начал работать водоочистной завод "Бишуй"

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24.04.2017 12:00

Пекин, 24 апреля /ChinaPRO.ru/ – В административном субцентре китайской столицы – районе Тунчжоу – начал работать в тестовом режиме крупнейший водоочистной завод "Бишуй". На этом предприятии, которое полностью расположено под землей, была проведена модернизация. Теперь его мощность по переработке сточных вод выросла со 100 000 т в сутки до 180 000 т.

Водоочистной завод "Бишуй" был введен в эксплуатацию в 2005 г. Он перерабатывает 84% всех сточных вод Тунчжоу. Поэтому пока проходила реконструкция одной части завода, другая продолжала функционировать. Также на время реконструкции предприятия были задействованы временные водоочистные станции.



В перспективе над заводом планируется разбить парк в рамках концепции создания "городов-губок". Она предусматривает максимально эффективное накопление и использование дождевой воды.



Ранее сообщалось, что из пекинского района Тунчжоу вывели более 2000 промышленных предприятий. В Тунчжоу будет создан административный субцентр китайской столицы. До конца 2017 г. в Тунчжоу не должно остаться ни одного загрязняющего окружающую среду предприятия. В этот район Пекина уже в текущем году переедет часть столичных административных ведомств.