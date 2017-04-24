В Поднебесной сокращается задолженность по ипотечным кредитам

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24.04.2017 15:00

Пекин, 24 апреля /ChinaPRO.ru/ – К концу марта 2017 г. объем задолженности по ипотечным кредитам в Китае составил 19,05 трлн юаней ($2,8 трлн). Это на 90 млрд юаней меньше, чем в конце 2016 г., сообщил Народный банк КНР.

Власти многих китайских городов с середины марта проводят политику, направленную на сдерживание роста цен на жилую недвижимость. В частности, в Пекине первоначальный взнос по ипотеке при покупке второй квартиры был поднят до 60%.



Ранее сообщалось, что по итогам января-марта 2017 г., объем инвестиций в сектор недвижимости Китая превысил 1,92 трлн юаней ($289 млрд). Это на 9,1% больше, чем за аналогичный период 2016 г.



В частности, капиталовложения в жилье Поднебесной за первые три месяца текущего года выросли на 11,2% в годовом сопоставлении. За три месяца с начала текущего года площадь реализованных жилых помещений в стране выросла на 16,9%, а стоимость – на 20,2%.



За март 2017 г. в 18 из 70 крупных и средних городов Китая цены на объекты недвижимости либо снизились, либо притормозили рост. В то же время за третий месяц текущего года стоимость нового коммерческого жилья в Поднебесной выросла в 62 из 70 городов страны.



В марте 2017 г. замедление темпов подорожания нового коммерческого жилья отмечено в 24 крупных и средних городах Китая. В феврале этого года аналогичный процесс наблюдался лишь в 20 мегаполисах.