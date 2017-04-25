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Объем беспошлинных продаж на Хайнане превысил $3,7 млрд
Новости дня

Объем беспошлинных продаж на Хайнане превысил $3,7 млрд

25.04.2017 06:00

Пекин, 25 апреля /ChinaPRO.ru/ – За последние шесть лет общий объем беспошлинных продаж на территории южно-китайской островной провинции Хайнань превысил 25,6 млрд юаней ($3,7 млрд). Таковы данные таможни города Хайкоу, который является административным центром провинции.



За последние шесть лет два магазина duty free, расположенные в городах Санья и Хайкоу, посетило более 8 млн человек. Всего продано 32 млн единиц товаров.

Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., общий объем беспошлинных продаж в южно-китайской провинции Хайнань составил 6,07 млрд юаней ($882 млн). Это на 9,6% больше, чем в 2015 г.

В прошлом году два магазина duty free в городах Санья и Хайкоу приняли более 1,73 млн покупателей. Данный показатель вырос на 5,6% в годовом сопоставлении. В этих магазинах за 2016 г. продано более 7,4 млн единиц товаров с приростом на 14,1% в годовом сопоставлении.

В частности, за неделю выходных дней в связи с Праздником Весны, или китайским Новым годом, объем беспошлинных продаж в провинции Хайнань составил 360 млн юаней ($52,33 млн). Возможностью приобрести беспошлинные товары воспользовались 537 пассажиров железнодорожного транспорта, которые купили 2924 единицы товаров на сумму 2,067 млн юаней ($300 000).

В прошлом году остров Хайнань принял около 60,24 млн туристов. Это на 12,87% больше, чем в 2015 г. В частности, за год курорты провинции посетили 748 900 зарубежных путешественников с приростом на 23,09% в годовом сопоставлении.

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