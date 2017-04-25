Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / Чистая прибыль China Unicom выросла на 88,3%
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
Чистая прибыль China Unicom выросла на 88,3%
Новости дня

Чистая прибыль China Unicom выросла на 88,3%

25.04.2017 08:00

Пекин, 25 апреля /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-марта 2017 г. объем чистой прибыли China Unicom, одного из ведущих государственных мобильных операторов Китая, достиг 274 млн юаней ($40 млн). Это на 88,3% больше, чем за январь-март 2016 г., сообщила пресс-служба компании.



За три месяца текущего года в China Unicom насчитывалось 266 млн абонентов мобильной связи. Данный показатель увеличился на 2,44 млн человек относительно уровня первых трех месяцев прошлого года.

Совокупные активы China Unicom с начала 2017 г. сократились на 2,2% в годовом сопоставлении и составили 603 млрд юаней. Акции компании котируются на Шанхайской фондовой бирже.

Ранее сообщалось, что по итогам января-июня 2016 г., чистая прибыль компании China Unicom составила 450 млн юаней (около $68,18 млн). Это на 80,6% меньше, чем за январь-июнь 2015 г. За шесть месяцев прошлого года доходы China Unicom достигли 121,9 млрд юаней. Они выросли на 1,4% в годовом сопоставлении.

За первую половину 2016 г. прибыль по акциям составляла 0,0211 юаня против 0,1087 юаней годом ранее.

Компания объяснила падение прибыли повышением эксплуатационных расходов. При этом заметно повысилась рентабельность China Unicom. Тогда как в первой половине 2015 г. она потерпела убытки в размере 1,14 млрд юаней.

За шесть месяцев с начала 2016 г. число абонентов компании в сети 4G выросло на 28,26 млн человек и составило 72,42 млн человек.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1Тoshiba продает часть бизнеса китайской Midea
2Хуньчунь и Владивосток свяжет скоростная железная дорога
3К 2020 г. Sinopec планирует удвоить добычу газа
4TSMC построит в Поднебесной завод за $3 млрд 1
5Открыт транспортный коридор КНР – РФ – Корея


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.