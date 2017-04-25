Чистая прибыль China Unicom выросла на 88,3%

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25.04.2017 08:00

Пекин, 25 апреля /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-марта 2017 г. объем чистой прибыли China Unicom, одного из ведущих государственных мобильных операторов Китая, достиг 274 млн юаней ($40 млн). Это на 88,3% больше, чем за январь-март 2016 г., сообщила пресс-служба компании.

За три месяца текущего года в China Unicom насчитывалось 266 млн абонентов мобильной связи. Данный показатель увеличился на 2,44 млн человек относительно уровня первых трех месяцев прошлого года.



Совокупные активы China Unicom с начала 2017 г. сократились на 2,2% в годовом сопоставлении и составили 603 млрд юаней. Акции компании котируются на Шанхайской фондовой бирже.



Ранее сообщалось, что по итогам января-июня 2016 г., чистая прибыль компании China Unicom составила 450 млн юаней (около $68,18 млн). Это на 80,6% меньше, чем за январь-июнь 2015 г. За шесть месяцев прошлого года доходы China Unicom достигли 121,9 млрд юаней. Они выросли на 1,4% в годовом сопоставлении.



За первую половину 2016 г. прибыль по акциям составляла 0,0211 юаня против 0,1087 юаней годом ранее.



Компания объяснила падение прибыли повышением эксплуатационных расходов. При этом заметно повысилась рентабельность China Unicom. Тогда как в первой половине 2015 г. она потерпела убытки в размере 1,14 млрд юаней.



За шесть месяцев с начала 2016 г. число абонентов компании в сети 4G выросло на 28,26 млн человек и составило 72,42 млн человек.