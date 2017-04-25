Китайские компании реконструируют реактор в Иране

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25.04.2017 10:00

Пекин, 25 апреля /ChinaPRO.ru/ – Китайская компания CNEIC и Китайский институт атомной энергии (CIAE) заключили первый коммерческий контракт с Иранской инженерно-строительной компанией ядерной энергетики, в рамках которого планируется реконструкция реактора на тяжелой воде в Араке.

Иранские представители поблагодарили китайских коллег за содействие процессу реконструкции ректора. Финансовый объем контракта не сообщается.



Напомним, что Иран и международные посредники в лице представителей США, Великобритании, Франции, России, Китая и Германии 14 июля 2015 г. заключили всеобъемлющее соглашение по иранской ядерной проблеме. Иран обязался ограничить свою ядерную программу в обмен на отмену санкций.



Как сообщалось, по итогам января-марта 2017 г., китайские инвесторы вложили в нефинансовый сектор зарубежной экономики $20,54 млрд. Это на 48,8% меньше, чем за аналогичный период 2016 г.



Только за март текущего года прямые китайские инвестиции в нефинансовый сектор экономики других стран составили $7,11 млрд. Он упали на 30,1% в годовом сопоставлении.



По итогам прошлого года, объем прямых инвестиций из Китая в нефинансовый сектор зарубежья составил $170,11 млрд. Это на 44,1% больше, чем годом ранее.