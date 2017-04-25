Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / Объем грузоперевозок в Китае увеличился на 9,3%
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
Объем грузоперевозок в Китае увеличился на 9,3%
Новости дня

Объем грузоперевозок в Китае увеличился на 9,3%

25.04.2017 12:00

Пекин, 25 апреля /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-марта 2017 г., объем грузовых перевозок различными видами транспорта в Китае достиг 9,61 млрд т. Это на 9,3% больше, чем за январь-март 2016 г. Темпы роста показателя повысились на 7,2% по сравнению с первым кварталом прошлого года, сообщило Министерство транспорта КНР.



Так, за первые три месяца текущего года грузоперевозки железнодорожным транспортом в Поднебесной выросли на 15%, автотранспортом – на 8,9%, высокоскоростным автотранспортом – на 12%, водным транспортом – на 7,7%, гражданской авиацией – на 4,5%. В частности, объем экспресс-отправлений увеличился на 31,5% в годовом сопоставлении.

За январь-март 2017 г. объем пассажирских перевозок в стране составил 4,79 млрд человек. Это на 1,7% меньше, чем годом ранее. Темпы сокращения объема перевозок замедлились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, объем пассажирских перевозок железнодорожным транспортом возрос на 9,6%, водным транспортом – на 6,6%, гражданской авиацией – более чем на 10%. При этом объем автодорожных пассажирских перевозок сократился на 4,1%.

За первые три месяца текущего года грузооборот ведущих портов Китая достиг 2,99 млрд т. Даннй показатель вырос на 7,6% по сравнению с уровнем января-март 2016 г. При этом объем контейнерных перевозок увеличился на 7,2% и составил 53,71 млн стандартных контейнеров.

С начала 2017 г. инвестиции в основные фонды в сфере строительства автодорог и водных путей сообщения составили 331,6 млрд юаней. Это на 30,3% больше, чем годом ранее. На данный показатель пришлось 18,4% (1,8 трлн юаней) от годового инвестиционного плана.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1Тoshiba продает часть бизнеса китайской Midea
2Хуньчунь и Владивосток свяжет скоростная железная дорога
3К 2020 г. Sinopec планирует удвоить добычу газа
4TSMC построит в Поднебесной завод за $3 млрд 1
5Открыт транспортный коридор КНР – РФ – Корея


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.