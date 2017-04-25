Объем грузоперевозок в Китае увеличился на 9,3%

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25.04.2017 12:00

Пекин, 25 апреля /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-марта 2017 г., объем грузовых перевозок различными видами транспорта в Китае достиг 9,61 млрд т. Это на 9,3% больше, чем за январь-март 2016 г. Темпы роста показателя повысились на 7,2% по сравнению с первым кварталом прошлого года, сообщило Министерство транспорта КНР.

Так, за первые три месяца текущего года грузоперевозки железнодорожным транспортом в Поднебесной выросли на 15%, автотранспортом – на 8,9%, высокоскоростным автотранспортом – на 12%, водным транспортом – на 7,7%, гражданской авиацией – на 4,5%. В частности, объем экспресс-отправлений увеличился на 31,5% в годовом сопоставлении.



За январь-март 2017 г. объем пассажирских перевозок в стране составил 4,79 млрд человек. Это на 1,7% меньше, чем годом ранее. Темпы сокращения объема перевозок замедлились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Так, объем пассажирских перевозок железнодорожным транспортом возрос на 9,6%, водным транспортом – на 6,6%, гражданской авиацией – более чем на 10%. При этом объем автодорожных пассажирских перевозок сократился на 4,1%.



За первые три месяца текущего года грузооборот ведущих портов Китая достиг 2,99 млрд т. Даннй показатель вырос на 7,6% по сравнению с уровнем января-март 2016 г. При этом объем контейнерных перевозок увеличился на 7,2% и составил 53,71 млн стандартных контейнеров.



С начала 2017 г. инвестиции в основные фонды в сфере строительства автодорог и водных путей сообщения составили 331,6 млрд юаней. Это на 30,3% больше, чем годом ранее. На данный показатель пришлось 18,4% (1,8 трлн юаней) от годового инвестиционного плана.