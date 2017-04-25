В Чжэнчжоу открылись пункты аренды электромобилей

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25.04.2017 15:00

Пекин, 25 апреля /ChinaPRO.ru/ – В городе Чжэнчжоу, административном центре китайской провинции Хэнань, открылись пункты аренды электромобилей общего пользования. Первые 900 автомобилей от компании "Лифань", работающие на новых источниках энергии, предоставила платформа "Паньда юнчэ".

В Чжэнчжоу действуют более 30 пунктов, где можно взять в пользование электромобиль. Они находится в аэропорту, на железнодорожном вокзале и других местах.



Плата за аренду транспорта составляет 19 юаней в час, а максимальная сумма за день – 129 юаней. С полностью заряженным аккумулятором автомобиль может проехать 160 км.



К концу 2017 г. в городе будет более 200 пунктов аренды электромобилей общего пользования, в которых клиентам предложат 2000 машин.



Для получения доступа к услугам интеллектуального использования общественных электромобилей пользователям достаточно скачать специальное мобильное приложение.



Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., в Китае выпущены 517 000 автомобилей, работающих на новых источниках энергии, а продано 507 000 таких автомобилей. На продажи экомобилей в Поднебесной приходится более 50% от аналогичного мирового показателя.



В течение прошлого года в стране было оборудовано 100 000 общественных зарядных точек для электромобилей. Это в 10 раз больше, чем в 2015 г. Китайские автомобили на новых источниках энергии поставляются в 30 стран и регионов мира.