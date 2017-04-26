В Китае необходимо перетрудоустроить 500 000 человек

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26.04.2017 04:00

Пекин, 26 апреля /ChinaPRO.ru/ – Примерно 500 000 человек остались без работы в Китае из-за сокращения избыточных производственных мощностей в сталелитейной и угледобывающей отраслях, сообщило Министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР.

Китайские власти планируют перетрудоустроить этих людей до конца 2017 г. В частности, правительство будет оказывать финансовую поддержку организациям переподготовки работников.



Ранее сообщалось, что в 2017 г. производственные мощности в металлургической отрасли Китая планируется сократить на 50 млн т. В частности, до конца текущего года мощности по выплавке чугуна и стали будут полностью выведены из эксплуатации в городах Ланфан, Баодин и Чжанцзякоу на территории китайской провинции Хэбэй.



К концу 2016 г. уровень зарегистрированной безработицы в городах Китая составил 4,02%. За прошлый год для китайских горожан было создано 13,14 млн новых рабочих мест.



В 2016 г. власти Поднебесной выделили 30 млрд юаней ($4,36 млрд) на повторное трудоустройство рабочих, которые пострадали из-за сокращения производственных мощностей в стране.



Оптимизация производства коснулась 1900 предприятий в угольной и сталелитейной сфере. Ранее правительство КНР решило проблему трудоустройства 726 000 работников.



В 2016 г. из бюджета Китая было выделено 100 млрд юаней ($15,3 млрд) на субсидирование компаний, сокращающих свои производства.