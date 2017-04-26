Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / В Китае необходимо перетрудоустроить 500 000 человек
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
В Китае необходимо перетрудоустроить 500 000 человек
Новости дня

В Китае необходимо перетрудоустроить 500 000 человек

26.04.2017 04:00

Пекин, 26 апреля /ChinaPRO.ru/ – Примерно 500 000 человек остались без работы в Китае из-за сокращения избыточных производственных мощностей в сталелитейной и угледобывающей отраслях, сообщило Министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР.



Китайские власти планируют перетрудоустроить этих людей до конца 2017 г. В частности, правительство будет оказывать финансовую поддержку организациям переподготовки работников.

Ранее сообщалось, что в 2017 г. производственные мощности в металлургической отрасли Китая планируется сократить на 50 млн т. В частности, до конца текущего года мощности по выплавке чугуна и стали будут полностью выведены из эксплуатации в городах Ланфан, Баодин и Чжанцзякоу на территории китайской провинции Хэбэй.

К концу 2016 г. уровень зарегистрированной безработицы в городах Китая составил 4,02%. За прошлый год для китайских горожан было создано 13,14 млн новых рабочих мест.

В 2016 г. власти Поднебесной выделили 30 млрд юаней ($4,36 млрд) на повторное трудоустройство рабочих, которые пострадали из-за сокращения производственных мощностей в стране.

Оптимизация производства коснулась 1900 предприятий в угольной и сталелитейной сфере. Ранее правительство КНР решило проблему трудоустройства 726 000 работников.

В 2016 г. из бюджета Китая было выделено 100 млрд юаней ($15,3 млрд) на субсидирование компаний, сокращающих свои производства.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1Тoshiba продает часть бизнеса китайской Midea
2Хуньчунь и Владивосток свяжет скоростная железная дорога
3К 2020 г. Sinopec планирует удвоить добычу газа
4TSMC построит в Поднебесной завод за $3 млрд 1
5Открыт транспортный коридор КНР – РФ – Корея


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.