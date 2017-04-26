В Китае необходимо перетрудоустроить 500 000 человек

26.04.2017 04:00
Пекин, 26 апреля /ChinaPRO.ru/ – Примерно 500 000 человек остались без работы в Китае из-за сокращения избыточных производственных мощностей в сталелитейной и угледобывающей отраслях, сообщило Министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР.
Китайские власти планируют перетрудоустроить этих людей до конца 2017 г. В частности, правительство будет оказывать финансовую поддержку организациям переподготовки работников.
Ранее сообщалось, что в 2017 г. производственные мощности в металлургической отрасли Китая планируется сократить на 50 млн т. В частности, до конца текущего года мощности по выплавке чугуна и стали будут полностью выведены из эксплуатации в городах Ланфан, Баодин и Чжанцзякоу на территории китайской провинции Хэбэй.
К концу 2016 г. уровень зарегистрированной безработицы в городах Китая составил 4,02%. За прошлый год для китайских горожан было создано 13,14 млн новых рабочих мест.
В 2016 г. власти Поднебесной выделили 30 млрд юаней ($4,36 млрд) на повторное трудоустройство рабочих, которые пострадали из-за сокращения производственных мощностей в стране.
Оптимизация производства коснулась 1900 предприятий в угольной и сталелитейной сфере. Ранее правительство КНР решило проблему трудоустройства 726 000 работников.
В 2016 г. из бюджета Китая было выделено 100 млрд юаней ($15,3 млрд) на субсидирование компаний, сокращающих свои производства.
© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.