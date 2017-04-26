Страны Шелкового Пути примут 150 млн туристов из Китая

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26.04.2017 06:00

Пекин, 26 апреля /ChinaPRO.ru/ – За 2016-2020 гг. страны экономического пояса Шелкового Пути и Морского Шелкового Пути примут 150 млн туристов из Китая. Путешественники из Поднебесной потратят на эти цели более $200 млрд. Такой прогноз дали эксперты Государственного управления по делам туризма КНР.

Для китайских путешественников наиболее привлекательны Шри-Ланка, Турция, Россия, Таиланд, Сингапур, Малайзия и Иран.



Из стран Шелкового Пути в Китай приедут 85 млн туристов. Их расходы составят примерно $110 млрд.



Ранее сообщалось, что власти КНР планируют нарастить объем ежегодных инвестиций в туризм с 1,3 трлн юаней ($188 млрд) в 2016 г. до 2 трлн юаней ($289 млрд) в 2020 г. Для этого, в частности, китайское правительство будет стимулировать развитие информационных технологий в сфере туризма.



В соответствии с планом Государственного управления по делам туризма Китая, к 2020 г. на всех основных достопримечательностях страны будет действовать бесплатный Wi-Fi. Кроме того, планируется развивать услуги предоставления аудиогидов и онлайн-бронирования. Для повышения безопасности, в местах скопления туристов будет вестись видеонаблюдение и экологический мониторинг.



На развитие интернет-услуг для путешественников власти Поднебесной намерены тратить не менее 15% от общего объема инвестиций в сферу туризма. К 2020 г. расходы на эти цели составят 20% от всех затрат в сфере туризма.