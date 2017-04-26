В 2016 г. 96% выпускников профтехучилищ Китая трудоустроены

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26.04.2017 08:00

Пекин, 26 апреля /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. профессионально-технические училища (ПТУ) Китая окончили 4,75 млн человек. Из них более 4,59 млн граждан трудоустроились. Таким образом, занятость выпускников ПТУ составила 96,72%, сообщило Министерство образования КНР.

По итогам прошлого года, 45,49% окончивших профтехучилища китайских специалистов нашли работу в государственных учреждениях и на предприятиях. Еще 13,85% занялись индивидуальной предпринимательской деятельностью.



Ранее сообщалось, что в 2017 г. китайские власти планируют трудоустроить более 11 млн человек в городах и поселках городского типа Поднебесной. В целом ситуация с занятостью пока остается сложной. К настоящему времени в китайских городах насчитывается более 15 млн человек, которых необходимо трудоустроить.



Власти Поднебесной намерены продолжить меры по возвращению рабочих-мигрантов из крестьян в родные места для ведения предпринимательской деятельности.



За 2016-2020 гг. Министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения Китая намерено улучшить материальное положение 10 млн человек из сельских районов. Этот показатель будет достигнут при помощи инструмента трудоустройства.



В соответствии с госпрограммой помощи малоимущим Поднебесной, эти граждане смогут не менее раза в год проходить профессиональную переподготовку. При этом бедные жители сельских районов будут включены в систему социального страхования по старости и систему основного медицинского страхования.