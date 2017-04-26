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Выросли поставки российского угля в Поднебесную
Новости дня

Выросли поставки российского угля в Поднебесную

26.04.2017 10:00

Пекин, 26 апреля /ChinaPRO.ru/ – В марте 2017 г. объем поставок российского угля в КНР составил 2,3 млн т. Это на 19,5% больше, чем в марте 2016 г. Показатель достиг рекорда за последние три года, сообщило Главное таможенное управление Китая.



Рост поставок российского угля в Поднебесную вызван эмбарго, который установили китайские власти на ввоз этого топлива из КНДР. Этого требовала резолюция Совбеза ООН, которую приняли в ноябре 2016 г. В течение марта прошлого года Китай еще успел закупить в Северной Корее 2,38 млн т угля.

По итогам третьего месяца текущего года, поставки угля в КНР из Австралии увеличились на 15,7% в годовом сопоставлении, из Монголии – на 9,4%, из Индонезии – на 9,4%. Почти в девять раз выросли поставки топлива из США – до 340 000 т за март 2017 г., а годом ранее аналогичный показатель составлял 39 т.

Ранее сообщалось, что в Китае успешно выполнен годовой план по сокращению производственных мощностей выработки и использования угля. В частности, закрыты энергетические объекты мощностью 12,4 млн кВт, работавшие на угле.

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