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Китай готов построить легкорельсовые линии в Ленобласти
Новости дня

Китай готов построить легкорельсовые линии в Ленобласти

26.04.2017 12:00

Пекин, 26 апреля /ChinaPRO.ru/ – Китайские компании проявили заинтересованность в реализации проекта строительства линии легкорельсового транспорта в Ленинградской области РФ. В частности, речь идет о ветках из Санкт-Петербурга в областные города Всеволожск и Сертолово.



Китайские инвесторы готовы профинансировать создание этой транспортной системы. Правительство Ленобласти тоже заинтересовалось предложением китайских специалистов, которые, как известно, имеют богатый опыт реализации таких транспортных проектов.

В ближайшее время стороны начнут более детально обсуждать взаимовыгодное сотрудничество.

Строительство линии легкорельсового транспорта из Санкт-Петербурга в Сертолово оценивается в 9 млрд рублей, а во Всеволожск – в 7,7 млрд рублей. На реализацию проекта потребуется примерно три года. Как ожидается, транспорт будет запущен в эксплуатацию к 2022 г.

Как сообщалось, по итогам января-марта 2017 г., китайские инвесторы вложили в нефинансовый сектор зарубежной экономики $20,54 млрд. Это на 48,8% меньше, чем за аналогичный период 2016 г.

Только за март текущего года прямые китайские инвестиции в нефинансовый сектор экономики других стран составили $7,11 млрд. Он упали на 30,1% в годовом сопоставлении.

По итогам прошлого года, объем прямых инвестиций из Китая в нефинансовый сектор зарубежья составил $170,11 млрд. Это на 44,1% больше, чем годом ранее.

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