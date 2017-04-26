Увеличились поставки российской нефти в Китай

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26.04.2017 15:00

Пекин, 26 апреля /ChinaPRO.ru/ – По итогам марта 2017 г., объем экспорта российской нефти в КНР достиг 1,1 млн баррелей в сутки. Это на 1% больше, чем годом ранее. Россия опередила Саудовскую Аравию по объему поставок нефти в Китай, сообщило Главное таможенное управление Поднебесной.

Из Саудовской Аравии в Китай в марте текущего года поступало 1,07 млн баррелей нефти в сутки. Данный показатель вырос на 15% в годовом сопоставлении.



По итогам января-марта 2017 г., поставки из Саудовской Аравии держались на уровне 1,165 млн баррелей в сутки. Поэтому эта страна стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай за минувшие три месяца.



Ранее сообщалось, что за январь-март 2017 г. объем добычи сырой нефти в Китае снизился до 48,02 млн т. Это на 6,8% меньше, чем за январь-март 2016 г. Дело в том, что нефтеперерабатывающие заводы страны сократили производство и увеличили импорт из-за высоких эксплуатационных расходов.



Только за март текущего года объем добычи сырой нефти в Поднебесной составил 16,58 млн т. Он снизился на 4,6% по сравнению с мартом прошлого года.



По итогам первых трех месяцев 2017 г., объем переработки сырой нефти в стране составил 138,22 млн т с приростом на 4,5% в годовом сопоставлении.



За январь-март текущего года производство природного газа в КНР составило 38,74 млрд куб. м. Это на 3,4% больше, чем годом ранее.



К 2020 г. Китай планирует нарастить производство сырой нефти до 200 млн т. К тому же времени добыча природного газа должна превысить 360 млрд куб. м.