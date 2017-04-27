Из Чэнду в Европу откроют 2000 железнодорожных рейсов

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27.04.2017 04:00

Пекин, 27 апреля /ChinaPRO.ru/ – В 2017 г. из Чэнду будет открыто более 1000 международных железнодорожных маршрутов. В частности, количество рейсов Китай – Европа вырастет до 2000, сообщили представители Железнодорожного управления Чэнду.

Благодаря железнодорожным грузоперевозкам китайские товары в Европу можно доставить всего за 15 дней. Ранее на это требовалось 35 дней.



В марте текущего года запущен двусторонний рейс Чэнду – Москва. А с 1 марта 2017 г. отправились первые заказные поезда из международного железнодорожного порта города Чэнду по северной линии Чэнду – Белоруссия.



Ранее сообщалось, что по итогам января-марта 2017 г., объем грузовых перевозок различными видами транспорта в Китае достиг 9,61 млрд т. Это на 9,3% больше, чем за январь-март 2016 г. Темпы роста показателя повысились на 7,2% по сравнению с первым кварталом прошлого года.



Так, за первые три месяца текущего года грузоперевозки железнодорожным транспортом в Поднебесной выросли на 15%, автотранспортом – на 8,9%, высокоскоростным автотранспортом – на 12%, водным транспортом – на 7,7%, гражданской авиацией – на 4,5%.



С начала 2017 г. инвестиции в основные фонды в сфере строительства автодорог и водных путей сообщения составили 331,6 млрд юаней. Это на 30,3% больше, чем годом ранее. На данный показатель пришлось 18,4% (1,8 трлн юаней) от годового инвестиционного плана.