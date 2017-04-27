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Стремительно растут онлайновые розничные продажи в КНР
Новости дня

Стремительно растут онлайновые розничные продажи в КНР

27.04.2017 06:00

Пекин, 27 апреля /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-марта 2017 г., онлайновые розничные продажи в Китае достигли 1,4 трлн юаней ($200 млрд). Это на 32,1% больше, чем за январь-март 2016 г., сообщило Министерство коммерции КНР.



В частности, за первые три месяца текущего года объем онлайн-продаж туристической продукции вырос на 64%, а готовых блюд на вынос – на 163%.

Наиболее быстрый рост онлайновой розничной торговли был отмечен в центральных и западных регионах страны.

Ранее сообщалось, что за январь-февраль 2017 г. объем розничных продаж в Китае достиг 5,79 трлн юаней ($851 млрд). Это на 9,5% больше, чем за январь-февраль 2016 г.

Так, онлайн-продажи за первые два месяца текущего года в Поднебесной выросли на 31,1% в годовом сопоставлении. При этом продажи в городах увеличились на 9,2%, а в селах – на 11,8%.

По итогам 2016 г., объем розничной торговли потребительскими товарами в Китае составил 33,23 трлн юаней ($4,84 трлн). Это на 10,4% больше, чем в 2015 г. За вычетом ценового фактора рост показателя достиг 9,6%.

В частности, в сельских районах Поднебесной объем розничной торговли за прошлый год увеличился на 10,9%, а в городах – на 10,4%.

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