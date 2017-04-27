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Производство сырой стали в Китае увеличилось на 4,6%
Новости дня

Производство сырой стали в Китае увеличилось на 4,6%

27.04.2017 08:00

Пекин, 27 апреля /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-марта 2017 г., производство сырой стали в Китае достигло 201,1 млн т. Это на 4,6% больше, чем за январь-март 2016 г. Таковы официальные данные.



Напомним, что в настоящее время китайские власти проводят политику по сокращению избыточных мощностей в сталелитейной промышленности страны. В среднем годовая выплавка стали в КНР достигает 1,2 млрд т. К концу 2016 г. китайское правительство планировало сократить выпуск металла на 45 млн т.

При этом за 2005-2015 гг. сталелитейные предприятия Китая на 70% снизили выбросы загрязняющих газов в атмосферу.

Примечательно, что китайские власти намерены к 2020 г. создать "зеленую" систему обрабатывающей промышленности. Такие цели обозначены в программе экологичного развития промышленного сектора Поднебесной на 2016-2020 гг.

Ранее сообщалось, что по итогам июня 2016 г., объем экспорта стального проката из КНР достиг 10,94 млн т. Это на 23% больше, чем в июне 2015 г. За январь-июнь текущего года экспорт китайской стали достиг исторического рекорда в 57,12 млн т.

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