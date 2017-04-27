Промышленность Поднебесной прибавила 6,8%

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27.04.2017 10:00

Пекин, 27 апреля /ChinaPRO.ru/ – За январь-март 2017 г. промышленность Китая выросла на 6,8% по сравнению с аналогичным показателем 2016 г. И только за март текущего года рост составил 7,6%. Прибыль промышленных предприятий страны за первые три месяца 2017 г. составила 1015,7 млрд юаней. Это на 31,5% больше, чем годом ранее, сообщило Министерство промышленности и информатизации КНР.

По итогам января-февраля 2017 г., объем промышленного производства в Китае вырос на 6,3% относительно аналогичного показателя за январь-февраль 2016 г. В декабре прошлого года рост промпроизводства в Поднебесной составлял 6% в годовом сопоставлении.



Ранее сообщалось, что в ноябре 2016 г. данный показатель в стране увеличился на 6,2% относительно уровня ноября 2015 г. Основной точкой роста стали предприятия по производству электронного оборудования и автомобилей.



В октябре прошлого года общий объем промышленной прибыли Китая вырос на 9,8% относительно уровня октября 2015 г. В сентябре 2016 г. аналогичный показатель составлял 7,7%.



Среди причин роста эксперты называют увеличение доходов от продаж, повышение цен производителей, а также рост прибыли химической и угольной промышленности.