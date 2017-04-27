Внутренняя Монголия наращивает внешнюю торговлю

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27.04.2017 12:00

Пекин, 27 апреля /ChinaPRO.ru/ – За январь-март 2017 г. объем торгового оборота между автономным районом Внутренняя Монголия на севере Китая и странами Шелкового Пути составил 14,42 млрд юаней. Это на 37,4% больше, чем за январь-март 2016 г., сообщила Таможня города Хух-Хото, административного центра Внутренней Монголии.

За три месяца текущего года экспорт из Внутренней Монголии в страны Шелкового Пути составил 4,63 млрд юаней с приростом на 38,6% в годовом сопоставлении, а импорт – 9,79 млрд юаней с увеличением на 36,8%.



Монголия и Россия остаются главными торговыми партнерами Внутренней Монголии. Так, товарооборот с Монголией составил 5,77 млрд юаней, показав рост на 46,3%. На долю Монголии пришлось 24,9% от общего объема внешней торговли Внутренней Монголии КНР.



Товарооборот между Внутренней Монголией и Россией достиг 4,97 млрд юаней. Он увеличился на 21,1% относительно уровня первых трех месяцев прошлого года. На долю России пришлось 21,4% от общего объема внешней торговли китайского региона.



Сельскохозяйственная продукция, электромеханические изделия и традиционная трудоемкая продукция являются главными статьями экспорта Внутренней Монголии. Крупнейшими статьями импорта остались сырьевые товары.



По итогам января-марта 2017 г., общий объем внешней торговли Внутренней Монголии составил 23,22 млрд юаней. Это на 41,2% больше, чем годом ранее.