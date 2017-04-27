Китайское предприятие построит в Гвинее гидротехнические сооружения

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27.04.2017 15:00

Пекин, 27 апреля /ChinaPRO.ru/ – Китайская компания China Harbour Engineering (CHEC) заключила договор генерального подряда с компанией Guinea Alumina Corporation (GАC). В соответствии с документом, китайская сторона построит гидротехнические конструкции в рамках проекта по экспорту боксита из Гвинеи. Инвестиции на эти цели составят $65 млн.

Заказчиком проекта по экспорту гвинейского боксита является корпорация GAC, зарегистрированная в Гвинее компанией Emirates Global Aluminium (EGA). Проект предполагает создание причала, мостовых подъездов, погрузочно-разгрузочной платформы и сопутствующей инфраструктуры. Срок строительства составляет почти полтора года.



После постройки и введения в эксплуатацию объектов будут созданы производственные мощности на 12 млн т боксита в год. Кроме того, для работы понадобятся 4 000 новых специалистов.



Как сообщалось, по итогам января-марта 2017 г., китайские инвесторы вложили в нефинансовый сектор зарубежной экономики $20,54 млрд. Это на 48,8% меньше, чем за аналогичный период 2016 г.



Только за март текущего года прямые китайские инвестиции в нефинансовый сектор экономики других стран составили $7,11 млрд. Он упали на 30,1% в годовом сопоставлении.



По итогам прошлого года, объем прямых инвестиций из Китая в нефинансовый сектор зарубежья составил $170,11 млрд. Это на 44,1% больше, чем годом ранее.