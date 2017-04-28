В 2017 г. рост продажи автомобилей в Китае снизится

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28.04.2017 04:00

Пекин, 28 апреля /ChinaPRO.ru/ – За январь-март 2017 г. объем продажи автомобилей в Китае вырос на 7% относительно уровня января-марта 2016 г. По итогам всего года, рост данного показателя несколько снизится. Такой прогноз дали эксперты Министерства коммерции КНР.

В частности, за первые три месяца текущего года объем продажи коммерческих автомобилей в Поднебесной увеличился на 22,9% в годовом сопоставлении. А объем продажи легковых автомобилей вырос на 4,6%. Между тем, на долю этих машин приходится 85% от всего общего объема продажи автомобилей в стране.



В течение восьми лет подряд Китай был крупнейшим производителем и рынком сбыта автомобилей в мире. В 2016 г. продажи машин в стране достигли 28 млн единиц. Это на 13,7% больше, чем годом ранее.



Ранее сообщалось, что в январе 2017 г. рост продаж автомобилей в Китае замедлился. За первый месяц текущего года в стране продано 2,52 млн автомобилей. Это на 0,2% больше, чем годом ранее. В декабре 2016 г. прирост составлял 9,5%.



За январь 2017 г. в Поднебесной выпущено 2,37 млн автомобилей. Данный показатель сократился на 3,9% в годовом сопоставлении. Примечательно, что в 2017 г. налог на покупку малолитражных автомобилей в стране вырос до 7,5%, а в 2018 г. он составит 10%.