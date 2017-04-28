Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / В 2017 г. рост продажи автомобилей в Китае снизится
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
В 2017 г. рост продажи автомобилей в Китае снизится
Новости дня

В 2017 г. рост продажи автомобилей в Китае снизится

28.04.2017 04:00

Пекин, 28 апреля /ChinaPRO.ru/ – За январь-март 2017 г. объем продажи автомобилей в Китае вырос на 7% относительно уровня января-марта 2016 г. По итогам всего года, рост данного показателя несколько снизится. Такой прогноз дали эксперты Министерства коммерции КНР.



В частности, за первые три месяца текущего года объем продажи коммерческих автомобилей в Поднебесной увеличился на 22,9% в годовом сопоставлении. А объем продажи легковых автомобилей вырос на 4,6%. Между тем, на долю этих машин приходится 85% от всего общего объема продажи автомобилей в стране.

В течение восьми лет подряд Китай был крупнейшим производителем и рынком сбыта автомобилей в мире. В 2016 г. продажи машин в стране достигли 28 млн единиц. Это на 13,7% больше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что в январе 2017 г. рост продаж автомобилей в Китае замедлился. За первый месяц текущего года в стране продано 2,52 млн автомобилей. Это на 0,2% больше, чем годом ранее. В декабре 2016 г. прирост составлял 9,5%.

За январь 2017 г. в Поднебесной выпущено 2,37 млн автомобилей. Данный показатель сократился на 3,9% в годовом сопоставлении. Примечательно, что в 2017 г. налог на покупку малолитражных автомобилей в стране вырос до 7,5%, а в 2018 г. он составит 10%.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1Тoshiba продает часть бизнеса китайской Midea
2Хуньчунь и Владивосток свяжет скоростная железная дорога
3К 2020 г. Sinopec планирует удвоить добычу газа
4TSMC построит в Поднебесной завод за $3 млрд 1
5Открыт транспортный коридор КНР – РФ – Корея


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.