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Выросло потребление золота в Поднебесной
Новости дня

Выросло потребление золота в Поднебесной

28.04.2017 06:00

Пекин, 28 апреля /ChinaPRO.ru/ – За январь-март 2017 г. объем потребления золота в КНР составил 304,14 т. Это на 14,73% больше, чем за январь-март 2016 г., сообщила Китайская ассоциация золотопромышленников.



За три месяца текущего года объем продаж золотых ювелирных изделий в Китае вырос на 1,4% и составил 170,93 т, а объем продаж золотых слитков увеличился на 60,18% и достиг 101,19 т.

Эксперты полагают, что покупая золото, многие граждане Поднебесной пытаются избежать финансовых потерь.

По итогам января-марта 2017 г., объем добычи золота в стране составила 101,2 т. Данный показатель сократился на 9,29% в годовом сопоставлении.

Ранее сообщалось, что Китай на протяжении девяти лет подряд удерживает мировое лидерство по производству золота и три года по его потреблению. В частности, по итогам 2015 г., в стране выпущено 515,88 т драгоценного металла, а куплено 985,9 т.

В 2015 г. объем производства золота в КНР вырос на 0,6% относительно уровня 2014 г., а потребление увеличилось на 3,66% в годовом сопоставлении. В том же году валовая продукция золотопромышленности страны достигла 353,68 млрд юаней ($52,95 млрд).

Поднебесная стала крупнейшим в мире потребителем ювелирных изделий из золота. Стране также принадлежит первое место в мире по объему переработки золота. На Поднебесную приходится 14,02% мирового производства золота за 2015 г.

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