КНР вышла на шестое место в мире по добыче газа

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28.04.2017 08:00

Пекин, 28 апреля /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. Китай вышел на шестое место в мире по добыче природного газа. В 2007 г. страна занимала девятое место в данном рейтинге, сообщило Министерство науки и техники КНР.

В 2007 г. в Поднебесной было добыто 68 млрд куб. м газа. А в 2016 г. данный показатель достиг 137 млрд куб. м. За последние десять лет разведанные запасы природного газа в стране достигли 13 трлн куб. м. В 2007 г. данный показатель составлял 6,1 трлн куб. м.



В настоящее время на природный газ приходится 6% потребления первичных энергоресурсов Китая. К концу 2020 г. данный показатель может увеличиться до 10%.



Ранее сообщалось, что Китай инвестирует 50 млрд юаней ($7,3 млрд) в строительство объектов по использованию метана в сельской местности. Таким образом китайские власти продолжают развивать проекты, призванные повысить долю чистой энергии в общем энергопотреблении страны.



До 2020 г. в КНР планируется реализовать 3150 крупных проектов, связанных с использованием метана. Существующие мощности по производству метана в стране будут увеличены на 4,9 млрд куб. м. Пользу от реализации этих проектов ощутят 230 млн жителей сельской местности Поднебесной.



К 2020 г. объем спроса на природный газ в Китае составит 269 млрд куб. м. При этом к 2030 г. объем потребления нефти в Китае может достичь 680 млн т ежегодно.