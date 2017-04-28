Прибыль крупных промпредприятий Китая выросла на 28,3%

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28.04.2017 10:00

Пекин, 28 апреля /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-марта 2017 г., прибыль крупных промышленных предприятий Китая превысила 1,7 трлн юаней ($247,36 млрд). Это на 28,3% больше, чем за январь-март 2016 г., сообщило Государственное статистическое управление КНР.

Только за март текущего года данный показатель составил 688,7 млрд юаней. Он увеличился на 23,8% в годовом сопоставлении.



В Поднебесной крупными промышленными предприятиями считаются хозяйственные субъекты, чьи годовые доходы от основной хозяйственной деятельности превышают 20 млн юаней.



В частности, за январь-март 2017 г. объем прибыли горнодобывающей промышленности достиг 122,8 млрд юаней, обрабатывающей промышленности – 1,5 трлн юаней, сферы производства электроэнергии, тепловой энергии, газа, воды – 90,06 млрд юаней.



В 38 из 41 основной отрасли промышленности китайской экономики был зафиксирован рост прибыли, в двух – снижение, а в одной – без изменений.



Так, в нефтепереработке прибыль выросла рост на 67,1%, в отрасле производства химического сырья – на 50,7%, в черной металлургии и прокате – в 3,6 раза, в цветной металлургии – на 93,8%. Падение прибыли на 35,3% отмечено в электроэнергетике и теплоснабжении.