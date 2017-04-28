В Поднебесной насчитывается 836 млн абонентов связи 4G

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28.04.2017 12:00

Пекин, 28 апреля /ChinaPRO.ru/ – К концу марта 2017 г. в Китае насчитывалось 836 млн абонентов мобильной связи 4G. Три месяца назад данный показатель составлял 770 млн человек, сообщило Министерство промышленности и информатизации КНР.

Китайские абоненты 4G стали больше пользоваться цифровыми услугами: среднемесячный мобильный интернет-трафик стандарта 4G на каждого абонента вырос с 1 гигабайта в конце 2016 г. до 1,28 гигабайта к началу апреля текущего года.



В КНР созадана крупнейшая в мире сеть 4G. В стране планируется построить 2 млн базовых станций 4G к 2018 г.



К концу марта 2017 г. в Поднебесной насчитывалось 310 млн абонентов стационарной широкополосной Интернет-связи. Приблизительно 80% из них использовали оптико-волоконную связь.



Ранее сообщалось, что итайская телекоммуникационная компания China Mobile в 2017 г. планирует подключить 100 млн абонентов к сети 4G. Таким образом, к концу текущего года в этом формате связи услуги будут предоставляться 75% абонентов China Mobile. По итогам 2016 г., доля China Mobile на китайском рынке услуг связи в 4G достигает 70%.



За прошлый год армия пользователей сети 4G в этой компании увеличилось на 223 млн человек и составила 535 млн. Компания построила 400 000 базовых станций 4G за год, доведя их количество до 1,51 млн. Инфраструктурные возможности компании позволяют обслуживать свыше 1,3 млрд абонентов 4G.



China Mobile планирует в начале в 2018 г. начать инвестировать средства в создание сети для формата связи 5G.