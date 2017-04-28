Госпредприятия Китая стремительно наращивают прибыль

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28.04.2017 15:00

Пекин, 28 апреля /ChinaPRO.ru/ – В течение января-марта 2017 г. стремительно росла прибыль государственных и государственно-холдинговых предприятий Китая, сообщило Министерство финансов КНР. Так, общие доходы госпредприятий страны за три месяца текущего года превысили 11,63 трлн юаней с приростом на 18,5% в годовом сопоставлении.

В частности, доходы предприятий центрального подчинения составили 7,15 трлн юаней, увеличившись на 16,6%, а местных госпредприятий – 4,5 трлн юаней, прибавив 21,7%.



Прибыль китайских госпредприятий за январь-март 2017 г. достигла 587,31 млрд юаней. Это на 37,3% больше, чем годом ранее. При этом прибыль предприятий центрального подчинения составила 426,1 млрд юаней с приростом на 27,1%, а местных госпредприятий – 161,2 млрд юаней с увеличением на 74,3%.



За отчетный период текущего года объем уплаченных госпредприятиями Поднебесной налогов составил 1,03 трлн юаней. Он выврос на 9,9% относительно уровня за январь-март 2016 г. Центральные госпредприятия КНР заплатили налоги в объеме 796,3 млрд юаней с приростом на 6,4%, а местными госпредприятия – 234,9 млрд юаней с увеличением на 23,8%.



В конце марта 2017 г. совокупные активы госпредприятий страны превысили 136,5 трлн юаней. Это на 10,6% больше, чем за первые три месяца прошлого года. Пассивы китайских предприятий выросли на 10,8% – до 89,97 трлн юаней.