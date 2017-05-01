Прибыль "Баоли дичань" подскочила на 38,73%

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01.05.2017 04:00

Пекин, 1 мая /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-марта 2017 г., чистая прибыль одной из ведущих китайских компаний в сфере недвижимости – корпорации "Баоли дичань" (Poly Real Estate Group) – достигла 1,89 млрд юаней ($270 млн). Это на 38,73% больше, чем за январь-март 2016 г. Таковы данные Шанхайской фондовой биржи.

При этом доходы корпорации за три месяца текущего года составили 17,9 млрд юаней. Они сократились на 5,14% в годовом сопоставлении. Чистая прибыль в расчете на акцию выросла с 0,13 юаня до 0,16 юаня.



Ранее сообщалось, что рынок недвижимости в китайских мегаполисах постепенно стабилизируется. За март 2017 г. в 18 из 70 крупных и средних городов Китая цены на объекты недвижимости либо снизились, либо притормозили рост. В то же время за третий месяц текущего года стоимость нового коммерческого жилья в Поднебесной выросла в 62 из 70 городов страны.



В марте 2017 г. замедление темпов подорожания нового коммерческого жилья отмечено в 24 крупных и средних городах Китая. В феврале этого года аналогичный процесс наблюдался лишь в 20 мегаполисах.



По итогам января-марта 2017 г., объем инвестиций в сектор недвижимости Китая превысил 1,92 трлн юаней ($289 млрд). Это на 9,1% больше, чем за аналогичный период 2016 г. В частности, капиталовложения в жилье Поднебесной за первые три месяца текущего года выросли на 11,2% в годовом сопоставлении.