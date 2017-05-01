Инфляция в Поднебесной ускорилась

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01.05.2017 08:00

Пекин, 1 мая /ChinaPRO.ru/ – В апреле 2017 г. инфляция в Китае повысилась из-за роста цен на непродовольственные товары. По предварительным оценкам экспертов Банка коммуникаций ("Цзяотун"), индекс потребительских цен (CPI), главный показатель инфляции, вырос на 1,1% относительно уровня апреля 2016 г.

Кроме того, апрельский CPI в Поднебесной на 0,2% превысил уровень марта, и на 0,3% – февраля текущего года.



В частности, цены на непродовольственные товары в стране увеличились на 2,4%. При этом стоимость овощей, яиц, мяса птицы и других видов сельхозпродукции продолжила снижаться. На продовольствие приходится около трети всех цен при расчете СРI.



Эксперты банка "Цзяотун" полагают, что в целом сильного инфляционного давления в 2017 г. ждать не стоит, что объясняется вялым потребительским спросом и осторожной денежной политикой в КНР.



Ранее сообщалось, что по итогам марта 2017 г., индекс потребительских цен (CPI), являющийся главным показателем инфляции, в Китае вырос на 0,9% относительно уровня марта 2016 г.



В феврале текущего года китайский CPI вырос на 0,8% относительно аналогичного показателя февраля прошлого года. Темпы роста индекса держались на уровне 1,7%, а в январе текущего года они достигали 2,5%.



По итогам 2016 г., CPI в Поднебесной вырос на 2% в годовом сопоставлении. В 2015 г. рост составлял 1,4%.