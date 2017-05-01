Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / Инфляция в Поднебесной ускорилась
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
Инфляция в Поднебесной ускорилась
Новости дня

Инфляция в Поднебесной ускорилась

01.05.2017 08:00

Пекин, 1 мая /ChinaPRO.ru/ – В апреле 2017 г. инфляция в Китае повысилась из-за роста цен на непродовольственные товары. По предварительным оценкам экспертов Банка коммуникаций ("Цзяотун"), индекс потребительских цен (CPI), главный показатель инфляции, вырос на 1,1% относительно уровня апреля 2016 г.



Кроме того, апрельский CPI в Поднебесной на 0,2% превысил уровень марта, и на 0,3% – февраля текущего года.

В частности, цены на непродовольственные товары в стране увеличились на 2,4%. При этом стоимость овощей, яиц, мяса птицы и других видов сельхозпродукции продолжила снижаться. На продовольствие приходится около трети всех цен при расчете СРI.

Эксперты банка "Цзяотун" полагают, что в целом сильного инфляционного давления в 2017 г. ждать не стоит, что объясняется вялым потребительским спросом и осторожной денежной политикой в КНР.

Ранее сообщалось, что по итогам марта 2017 г., индекс потребительских цен (CPI), являющийся главным показателем инфляции, в Китае вырос на 0,9% относительно уровня марта 2016 г.

В феврале текущего года китайский CPI вырос на 0,8% относительно аналогичного показателя февраля прошлого года. Темпы роста индекса держались на уровне 1,7%, а в январе текущего года они достигали 2,5%.

По итогам 2016 г., CPI в Поднебесной вырос на 2% в годовом сопоставлении. В 2015 г. рост составлял 1,4%.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1Тoshiba продает часть бизнеса китайской Midea
2Хуньчунь и Владивосток свяжет скоростная железная дорога
3К 2020 г. Sinopec планирует удвоить добычу газа
4TSMC построит в Поднебесной завод за $3 млрд 1
5Открыт транспортный коридор КНР – РФ – Корея


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.