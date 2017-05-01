Сократилась чистая прибыль China Southern Airlines

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01.05.2017 10:00

Пекин, 1 мая /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-марта 2017 г., чистая прибыль крупнейшего в Китае авиаперевозчика China Southern Airlines составила 1,55 млрд юаней ($220 млн). Это на 42,44% меньше, чем за январь-март 2016 г. Таковы данные самой авиакомпании.

По предварительным данным, сокращение прибыли вызвано повышением мировых цен на топливо в первые три месяца текущего года.



Годовой доход China Southern Airlines достиг 30,97 млрд юаней. Это на 10,58% больше, чем годом ранее.



В конце марта текущего года авиакомпания American Airlines заявила о планах по приобретению доли в China Southern Airlines за $200 млн. Китайская авиакомпания проводит реформу по переходу к смешанному типу собственности.



Ранее сообщалось, что к 2020 г. авиакомпания China Southern Airlines ("Китайские южные авиалинии") увеличит свой флот примерно на 43%. Таким образом, в авиапарке этого перевозчика будет насчитываться 1000 воздушных судов. Это позволит ей обслуживать 160 млн пассажиров ежегодно. Примечательно, что уже сейчас авиакомпания располагает крупнейшим в Китае воздушным флотом.



Перевозчик на днях арендовал 700-й самолет – Airbus А321. Это позволит авиакомпании оставаться не только крупнейшей в КНР, но и занять четвертое место в мире среди конкурентов. На первых трех позициях находятся American Airlines, Delta Air Lines и United Airlines, сообщила Международная ассоциация воздушного транспорта.



China Southern Airlines наращивает авиапарк в связи с открытием новых международных рейсов. На межгосударственное авиасообщение приходится 31% пассажиропотока авиакомпании.