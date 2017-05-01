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В Хэбэе начал работ завод компании Coca-Cola
Новости дня

В Хэбэе начал работ завод компании Coca-Cola

01.05.2017 12:00

Пекин, 1 мая /ChinaPRO.ru/ – В северо-китайской провинции Хэбэй введена в эксплуатацию первая очередь нового завода компании Coca-Cola. В настоящее время на предприятии работают четыре производственные линии мощностью 100 млн условных ящиков (объем одного условного ящика составляет примерно 6 л) продукции в год.



В перспективе завод сможет выпускать 250 млн условных ящиков ежегодно. Предприятие занимает площадь в 13 га. Оно расположено в уезде Сянхэ.

Инвестиции в проект составляют 350 млн юаней ($51 млн). Эти капиталовложения взяли на себя компании COFCO Coca-Cola Beverages и Bohai Light Industry Group. В общей сложности на заводе будут работать девять производственных линий.

Это уже второй завод по розливу напитков продовольственной корпорации COFCO в Хэбэе, а также крупнейший по объему капиталовложений проект корпорации.

Китай занимает третье место по объему рынка компании Coca-Cola, а COFCO является партнером американской компании с 1979 г.

Ранее сообщалось, что компания Coca-Cola объявила о реогранизации своего бизнеса в Китае. Так, розлив напитков компании полностью перешел ее франчайзинг-партнерам – китайской продовольственной компании COFCO и международной корпорации Swire (Taikoo). После проведения реорганизации COFCO принадлежат 18 заводов по розливу напитков Coca-Cola, а Swire – 17 заводов.

В 2015 г. компания Coca-Cola объявила о планах по инвестированию $400,5 млн в покупку China Culiangwang Beverages Holdings. Coca-Cola также взяла на себя оплату долгов китайской компании.

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