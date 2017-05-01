К 2020 г. доля биотехнологий в ВВП Китая превысит 4%

01.05.2017 15:00
Пекин, 1 мая /ChinaPRO.ru/ – К 2020 г. доля биотехнологической промышленности во внутреннем валовой продукте (ВВП) Китая превысит 4%. Такие цели обозначило Министерство науки и техники КНР в программе по содействию инновациям в сфере биотехнологий на ближайшее пятилетие.
С помощью биотехнологий китайские власти намерены продвигать развитие сфер здравоохранения, сельского хозяйства, природных ресурсов, окружающей среды и т. п.
К 2020 г. в Поднебесной создадут от 10 до 20 специализированных парков биофармацевтики. Стоимость продукции каждого превысит 10 млрд юаней. Кроме того, планируется организовать 5-10 парков обрабатывающей промышленности на базе биотехнологий. Объем производства каждого тоже превысит 10 млрд юаней.
Ранее сообщалось, что в 2016 г. затраты Поднебесной на научные исследования и разработки составили более 1,54 трлн юаней. Это на 9% больше, чем в 2015 г. На долю данного показателя пришлось 2,1% ВВП страны.
Китай занял первое место в мире по количеству заявок на регистрацию патентов на изобретения. А общее количество выданных патентов превысило 1 млн, благодаря чему страна вышла на третье место в мире.
К 2020 г. доходы от прав на интеллектуальную собственность в КНР должны увеличиться в два раза по сравнению с аналогичным показателем 2015 г. Как ожидается, это станет возможным благодаря применению новых научно-технических достижений. Таким образом, китайские предприятия получат дополнительные доходы от продаж в размере свыше 4,8 трлн юаней ($716 млрд).
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