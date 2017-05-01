К 2020 г. доля биотехнологий в ВВП Китая превысит 4%

Новости дня

01.05.2017 15:00

Пекин, 1 мая /ChinaPRO.ru/ – К 2020 г. доля биотехнологической промышленности во внутреннем валовой продукте (ВВП) Китая превысит 4%. Такие цели обозначило Министерство науки и техники КНР в программе по содействию инновациям в сфере биотехнологий на ближайшее пятилетие.

С помощью биотехнологий китайские власти намерены продвигать развитие сфер здравоохранения, сельского хозяйства, природных ресурсов, окружающей среды и т. п.



К 2020 г. в Поднебесной создадут от 10 до 20 специализированных парков биофармацевтики. Стоимость продукции каждого превысит 10 млрд юаней. Кроме того, планируется организовать 5-10 парков обрабатывающей промышленности на базе биотехнологий. Объем производства каждого тоже превысит 10 млрд юаней.



Ранее сообщалось, что в 2016 г. затраты Поднебесной на научные исследования и разработки составили более 1,54 трлн юаней. Это на 9% больше, чем в 2015 г. На долю данного показателя пришлось 2,1% ВВП страны.



Китай занял первое место в мире по количеству заявок на регистрацию патентов на изобретения. А общее количество выданных патентов превысило 1 млн, благодаря чему страна вышла на третье место в мире.



К 2020 г. доходы от прав на интеллектуальную собственность в КНР должны увеличиться в два раза по сравнению с аналогичным показателем 2015 г. Как ожидается, это станет возможным благодаря применению новых научно-технических достижений. Таким образом, китайские предприятия получат дополнительные доходы от продаж в размере свыше 4,8 трлн юаней ($716 млрд).